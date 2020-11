Ferencvaros-Juventus, Chiellini: “Morata? La Champions League è il suo habitat. La mia prestazione…”

Ferencvaros-Juventus 1-4.

Con il successo di Budapest la squadra di mister Andrea Pirlo mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale di Champions League: vantaggio in apertura di match segnato da Alvaro Morata che raddoppia nella ripresa. Gli subentra Paulo Dybala che arrotonda il punteggio sfruttando un errore della difesa ungherese e successivamente provoca l’autorete che chiude i conti. Felice del risultato il difensore e capitano bianconero Giorgio Chiellini che ha parlato ai microfoni di Juventus Tv: “Si tratta di una vittoria importante, siamo partiti bene e abbiamo avuto un momento iniziale in cui potevamo spingere di più, ma abbiamo tenuto sotto controllo la gara. Poi nella prima mezzora della ripresa è venuta fuori la qualità, abbiamo creato tante occasioni e abbiamo dato continuità di palleggio, spiace solo per il gol subito nel finale, ma eravamo molto stanchi e abbiamo abbassato un po’ troppo la tensione”.

Champions League, Ferencvaros-Juventus 1-4: Morata sempre presente, prima gioia per Dybala

“La mia prestazione? Sono rimasto un po’ di tempo fuori, mi sono allenato poco, ma era importante per me tornare ad assaggiare il terreno di gioco e sono contento di aver dato una mano alla squadra – ha proseguito Chiellini -. Morata? È maturato, è diventato un attaccante più forte e completo. La Champions è il suo habitat naturale e lo sta dimostrando per nostra fortuna. Possiamo migliorare nella dare ritmo con continuità, oggi l’abbiamo fatto bene nei primi dieci minuti della gara e poi nei primi venti della ripresa, altrimenti rischiamo troppo. Bisogna ripartire da lì e sarebbe importante chiudere bene questa settimana nella sfida di Roma contro la Lazio”, ha concluso il capitano della Juventus.

