Everton, Ancelotti senza filtri: “Noi allenatori siamo delle teste di ca**o! La Juventus in Champions League…”

La Champions League secondo Carlo Ancelotti. L’ex tecnico di Psg, Bayern Monaco e Real Madrid senza peli sulla lingua.

Un’intervista a tutto tondo quella rilasciata da Carlo Ancelotti ai microfoni del Corriere dello Sport che fa il punto sull’universo allenatori ma anche sul tormentato binomio Juventus – Champions League. “​La pandemia, i suoi effetti sul calcio, gli stadi vuoti e il volume dei microfoni tenuto bello alto hanno rivelato la vera natura di noi allenatori. Siamo delle teste di cazzo“, ha esordito così il tecnico dell’Everton. “Cosa serve per vincere la Champions? Incoscienza, fortuna e coraggio”, ha aggiunto l’ex allenatore del Milan che della competizione è un vero esperto avendone ben 5 in bacheca. “Nel 2003 passammo i quarti battendo l’Ajax all’ultimo secondo e ci furono i due pari con l’Inter, 0-0 e 1-1. Come disse Joseph Conrad, ‘It is the mark of an inexperienced man not to believe in luck’, ‘ovvero è il marchio dell’inesperto non credere nella fortuna”.

Juventus, senti Ancelotti: “Scudetto meritato, su Sarri ho la mia idea. Napoli? Esperienza positiva, la sfida con il Barcellona…”

In merito al rapporto della Juventus, che lui stesso ha allenato dal 1999 al 2001, con la massima competizione europea per club, afferma “Champions ossessione della Juventus? Un’ossessione, ma anche una fortissima motivazione. Le due cose viaggiano insieme. La Champions viene vissuta dal club come un notevolissimo investimento non solo emotivo. Io penso che quando si raggiunge una finale si sia già fatto il massimo, il resto è nelle mani di Dio. Però secondo me l’imprevedibilità della Final Eight può rivelarsi un vantaggio per i bianconeri. Decisione in partita unica, tante finali, non una soltanto“.

Calciomercato Juventus, il futuro di CR7: Ronaldo e la tentazione Psg, prima dell’emergenza Covid-19…