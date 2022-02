Empoli-Juventus, Allegri: “Marzo decisivo. Scudetto? Quota 85, siamo fuori perchè…”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in vista delle gara di Serie A contro l'Empoli

Due pareggi di fila per la Juventus , tre se si considera anche l'1-1 in Champions League in casa del Villarreal . I bianconeri devono tornare a vincere per mantenere il quarto posto in classifica e sperare ancora di rientrare nella corsa scudetto. Vlahovic e compagni preparano l'imminente match in casa dell' Empoli, valido per la 27a giornata di Serie A , alla vigilia è intervenuto il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri . Di seguito le dichiarazioni del mister ex Milan:

"Domani è una partita pesante e da vincere, per dare continuità ai risultati, anche se sappiamo che giocare contro di loro è sempre complicato. Sono bravi sia sul corto che sul lungo e poi sono spensierati, perché non hanno problemi di classifica, al contrario di noi. Marzo è un mese decisivo e noi siamo lì a lottare su tutti i fronti, già questo non è poco. Siamo in corsa per i primi quattro posti, la Coppa Italia e la Champions, la stagione sta procedendo bene, vediamo quanti trofei riusciamo a portare a casa. Dobbiamo ancora migliorare, bisogna giocare meglio nel possesso palla e nella gestione. Siccome siamo in lotta non vi svelo né la quota scudetto né quella per il quarto posto. Anzi quella per il tricolore sì perché non ci riguarda: il titolo si vince a 85, quindi noi siamo matematicamente fuori, lo dico per i tre dell’Ave Maria che sono davanti".