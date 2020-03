Emergenza Coronavirus, l’appello di CR7: “Gioca a casa, gioca per il mondo”

L’appello di Cristiano Ronaldo.

CR7 sta trascorrendo la sua quarantena in Portogallo, a fianco della madre Dolores, dimessa dall’ospedale ieri dopo avere avuto un ictus. L’asso della Juventus, tuttavia, non dimentica l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus che l’Europa intera e, in particolare, l’Italia sta vivendo. Attraverso un post su Instagram, per questa stagione, l’attaccante bianconero ha invitato i suoi followers a restare a casa, rispettando le norme del Governo utili a contrastare la pandemia.

“Se hai sempre sognato di giocare per milioni di persone in tutto il mondo, adesso hai la tua opportunità. Gioca dentro, gioca per il mondo“, questo il messaggio.