Di Natale a 360°: “Inter tenga stretto Lautaro, svelo i motivi del mio ‘no’ alla Juve. Totti fuori da Trigoria? Uno scandalo”

Antonio Di Natale a 360°.

Un glorioso passato in forza all’Udinese e un presente da allenatore delle giovanili allo Spezia. Stiamo parlando dell’ex attaccante Antonio Di Natale, tornato a parlare della sua esperienza in bianconero durante un’intervista concessa ai microfoni di “Corriere dello Sport” in cui il classe ’77 svela inoltre qualche particolare legato al suo ‘no’ alla Juventus.

“A Udine stavo bene io e la mia famiglia. Se avessi accettato la Juventus è chiaro che la mia vita sarebbe cambiata, ma ti domando: in meglio o in peggio? Ecco, magari invece di 209 gol ne avrei potuti segnare 300 ma la felicità non la consideri? Giocare felici è il primo concetto che cerco di trasmettere ai miei ragazzi”.

L’ex attaccante si sbilancia inoltre dando un giudizio sul talento dell’Inter, Lautaro Martinez: “Me lo terrei stretto. Se poi il Barca dovesse pagare la clausola, a quel punto potrei solo imprecare per aver perso un grandissimo attaccante”.

Infine, Di Natale, ha commentato le recenti parole di Francesco Totti che solo qualche giorno fa aveva dichiarato che quando accompagna il figlio a Trigoria rimane fuori: “E’ uno scandalo, è una colossale vergogna. Totti ha fatto la storia della Roma, Totti è la Roma e dentro il centro tecnico dovrebbe essere costruita addirittura la sua statua”.