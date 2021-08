CR7-Juventus, l’annuncio di Allegri: “Ronaldo non vuole più restare”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro l'Empoli

E' giunta al capolinea l'avventura di Cristiano Ronaldo in Serie A. Il numero 7 portoghese vuole lasciare la Juventus e proseguire la sua carriera altrove. "Ronaldo non sarà convocato: ieri mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus. E oggi non si è allenato con il resto della squadra". Lo ha confermato Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli, in programma sabato sera all'Allianz Stadium.