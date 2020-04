Coronavirus, Ilaria D’Amico racconta la quarantena con Buffon: “Io e Gigi spaventati, abbiamo dormito separati perché…”

“Nelle difficoltà e drammaticità del momento, per noi si sta dimostrando un esperimento totale e molto positivo”.

Lo ha detto Ilaria D’Amico. La giornalista e conduttrice televisiva, intervistata ai microfoni di ‘Tuttosport’, ha raccontato la sua quarantena e le sue giornate a casa con il compagno Gianluigi Buffon, portiere della Juventus. “Un esperimento di vita sempre uguale, immersi nella nostra famiglia allargata. Due mesi sempre insieme e quasi sempre con tutti e quattro i bambini non li abbiamo mai fatti nemmeno in vacanza. Passati i primi dieci giorni ci siamo detti: ‘Ma veramente noi non litighiamo mai?’. Siamo davvero fortunati”, sono state le sue parole. Ma non solo; diversi, infatti, sono stati i temi trattati dal noto volto di SkySport: dai diversi casi di positività in casa bianconera, al futuro dell’esperto estremo difensore classe 1978.

I CASI – “Ci siamo spaventati, anche perché Gigi per carattere è uno affettuoso, sempre dietro ad abbracciare i compagni. Quando si ripartirà dovrà trattenersi, ma è bravo a rispettare le regole. In effetti ci siamo un pochino suggestionati, ci sentivamo un po’ strani, febbricitanti. Fino al risultato dei tamponi, negativi per tutti e due, Gigi è stato in isolamento in camera da letto per proteggere i bambini. Gli allungavo pranzo e cena alla porta e io dormivo in un’altra stanza. Abbiamo trascorso tre giorni in apprensione, probabilmente era più suggestione, poi dopo i test abbiamo tirato un sospiro di sollievo e ci siamo riuniti”.

FUTURO E QUARANTENA BUFFON – “Prove generali per quando Buffon smetterà di giocare? Magari allora non sarò così libera io (ride, ndr). Anche se forse andrò prima in pensione io di quando smetterà Gigi… Gigi è molto utile come organizzatore di tornei sportivi. Avere un giardino è una grandissima fortuna. Su internet abbiamo acquistato una rete da pallavolo. Così abbiamo fatto dai due ai tre tornei al giorno: pallavolo e calciotennis sono appuntamenti fissi del pomeriggio. Ma a volte, tra le lezioni e i compiti, c’è anche il torneo della mattina. E’ un calcio-basket che si è inventato Gigi. Non ci facciamo mancare nulla, anche gli schiamazzi. Voto al Buffon pizzaiolo? Si è impegnato molto, ma direi che è stato il peggiore… (ride, ndr). Molto meglio i bambini. Tra i tanti mestieri che potrebbe fare in futuro, pizzaiolo proprio non ce lo vedo”, ha concluso la D’Amico.