Coppa Italia, tutto pronto per Juventus-Inter: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Juventus-Inter.

Pochi giorni dopo aver archiviato la ventunesima giornata di campionato di Serie A, è già ora di rituffarsi in campo: stasera, alle 20.45, bianconeri e nerazzurri si sfideranno all’Allianz Stadium per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sulle reti Rai.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara accesa con i padroni di casa leggermente favoriti rispetto agli ospiti. Il segno 1, infatti, è offerto a 2.50, il segno X a 3.50 e infine, il segno 2 a 2.70.

Andrea Pirlo ripartirà dal 4-4-2 visto nelle ultime settimane. In porta ci sarà Buffon. In difesa possibile conferma dopo la gara d’andata per la coppia centrale formata da Demiral e De Ligt, mentre sugli esterni spazio a Cuadrado e Danilo. A centrocampo Rabiot al fianco di Bentancur. Confermato McKennie nel ruolo di esterno destro, mentre sul lato opposto del campo dovrebbe agire Chiesa. In avanti spazio a Kulusevski e CR7.

Antonio Conte conferma la linea difensiva composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni e dal duo d’attacco Lukaku-Lautaro, la novità potrebbe essere Christian Eriksen dal 1′, schierato questa volta non da regista ma da mezzala. Confermatissimi, Barella e Brozovic, così come Hakimi sulla destra, mentre a sinistra Darmian è favorito su Young.

Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro.