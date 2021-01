Coppa Italia, Juventus-Genoa: la decide Rafia, Pirlo vola ai quarti di finale

La Juventus vola ai quarti di finale di Coppa Italia.

Termina con il risultato di 3-2 in favore dei padroni di casa, la sfida tra Juventus e Genoa, andata in scena questa sera all'”Allianz Stadium”. I bianconeri, costretti ad un ampio turnover così come i rossoblù, conquistano la vittoria sono nei tempi supplementari grazie ad una rete di Rafia che fa volare Pirlo ai quarti di finale di Coppa Italia: sfida in cui i bianconeri affronteranno la vincente del match tra Sassuolo e Spal.