Coppa Italia, Inter-Juventus 1-2: CR7 sbanca ‘San Siro’, Conte ko e primo round a Pirlo

Missione compiuta per la Juventus.

Va alla Juventus il primo round della doppia sfida della semifinale di Tim Cup tra nerazzurri e bianconeri, andata in scena questa sera a “San Siro”. Le due squadre, dopo la vittoria di due settimane fa dei meneghini in campionato, sono tornate in campo per affrontarsi in Coppa Italia. A sbloccare subito il match un gol di Lautaro Martinez che porta in vantaggio Conte. Ma la festa dell’Inter dura poco: al 26° Cristiano Ronaldo trasforma un rigore, assegnato dopo ‘on field review’ per fallo di Young su Cuadrado. Neanche 10’ più tardi lo stesso Ronaldo approfitta di un’indecisione tra Handanovic e Bastoni per portare in vantaggio la Juventus. Decisivi Buffon e Demiral nella ripresa che negano il pari all’Inter.