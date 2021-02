Coppa Italia, Giudice Sportivo: Sanchez e Vidal saltano la Juventus, 1 squalifica nell’Atalanta

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha reso note le sanzioni dopo l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Ad essere stati fermati per un turno Romero dell’Atalanta e Sanchez e Vidal dell’Inter. I due calciatori nerazzurri salteranno il match di ritorno contro la Juventus della prossima settimana. Saranno tre, dunque, i giocatori che non saranno a disposizione per le partite di ritorno della prossima settimana. Ammoniti De Ligt, Demiral, Alex Sandro, Arthur, Cristiano Ronaldo e Morata.