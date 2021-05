Coppa Italia, Atalanta-Juventus 1-2: trionfo Pirlo, Chiesa manda Gasperini k.o

Federico Chiesa regala la Coppa Italia alla Juventus.

Una sfida aperta, garante per tutti e 90 i minuti di emozioni e rapidi cambi di fronte. Atalanta e Juventus – al ritorno dei tifosi sugli spalti – sono riuscite a regalare una serata di calcio spettacolare, con i bianconeri che sono alla fine prevalsi grazie alla rete di Chiesa al 73′.

Ad aprire le marcature Dejan Kulusevski, che da ex della gara ha siglato la rete dell’iniziale vantaggio bianconero con un grande sinistro a giro, insaccatosi alle spalle di Gollini. Puntuale la reazione della formazione di Gian Piero Gasperini, che ha subito preso in mano il pallino del gioco creando non pochi pericoli alla Vecchia Signora.

Tali azioni culminano con il gol del solito Malinovskyi, che al 41′ batte Buffon con un gran tracciante sinistro. Tutto da rifare per entrambe le compagini, che tornano dagli spogliatoi dopo l’intervallo con un atteggiamento diametralmente differente. La Juventus esce totalmente con un altro spirito dal tunnel del Mapei Stadium, azzerando in maniera quasi totale le iniziative offensive dell’Atalanta. Un atteggiamento tecnico estremamente positivo, fotografato nel suo punto di massimo al momento della rete di Chiesa. L’ex Fiorentina sfugge ai difensori bergamaschi e, davanti a Gollini, piazza la rete del definitivo 1-2. È il secondo titolo della gestione Pirlo, con Gasperini che, invece, fallisce nuovamente l’appuntamento con la Coppa Italia dopo la finale persa contro la Lazio nel 2019.