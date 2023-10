Caso Scommesse, possibile squalifica ridotta per Fagioli. Chi rischia grosso è Tonali

Dato il patteggiamento e la collaborazione in questa indagine, Fagioli potrebbe fermarsi solo per dieci mesi. Tonali vuole limitare i danni e va verso l'autodenuncia.

La situazione più delicata tra i giocatori indagati, al momento, resta quella di Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus che si è autodenunciato alla Procura Federale in merito al suo coinvolgimento nel giro di scommesse su piattaforme illegali. Per l'ex Cremonese, dopo l'ammissione di colpevolezza, è quasi certa la squalifica. Grazie al patteggiamento, il centrocampista classe 2001 otterrebbe una riduzione della pena sportiva.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, data anche la collaborazione oltre al patteggiamento, Fagioli riceverebbe "solamente" dieci mesi di squalifica che dunque sarebbero decisamente più morbidi rispetto ai tre anni di cui si è parlato nelle scorse ore. Sempre come racconta la rosea, lo juventino avrebbe accettato di farsi monitorare il proprio conto corrente da un tutor, come da protocollo della cura. La società bianconera, come dichiarato dallo stesso direttore Giuntoli, è umanamente vicina verso il ragazzo.

Tra i calciatori coinvolti in questo scandalo c'è anche Sandro Tonali, il quale ha già lasciato il ritiro a Coverciano condotto dal CT Luciano Spalletti e sta affrontando questo momento complicato. L'ex centrocampista del Milan, attualmente in forza al Newcastle, avrebbe scommesso proprio sulla sua disciplina, ovvero il calcio, e rischierebbe una squalifica di ben cinque anni. L'obiettivo dell'ex Brescia è quello di cercare di limitare i danni quanto più possibile. Pertanto, avanza concretamente l'ipotesi di un'autodenuncia che potrebbe dimezzare il lungo periodo di stop. In ogni caso, l'Europeo 2024 per Tonali, così come per il compagno azzurro Nicolò Zaniolo, diventa lontanissimo.