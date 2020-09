Calciomercato Roma, intesa con la Juventus per De Sciglio: l’ex Milan ad un passo dal club giallorosso. L’affare Dzeko…

Mattia De Sciglio è vicino ad approdare alla corte di Fonseca, l’operazione avverrà a prescindere dalla trattativa Dzeko-Juventus.

L’esterno della Juve è vicino, vicinissimo, ai giallorossi, nel frattempo, Arek Milik continua a prendere tempo e non dire si al ‘corteggiamento’ della Roma. I giallorossi offrono all’attaccante polacco un quinquennale da 5 milioni a stagione, mentre il club riceverà 3 milioni per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Servirà ancora tempo per convincere la punta partenopea, la telenovela del classe 1994 intanto rallenta l’affare Dzeko-Juventus.

Il tassello mancante per completare il mosaico di Juve-Roma-Napoli, come abbiamo già detto, è Milik. Questo rallentamento nella chiusura dell’affare obbliga Paratici a tenersi pronta un’alternativa alla punta bosniaca. Visto che l’accordo con Suarez sembra essere saltato, con l’uruguagio che potrebbe rimanere al Barcellona un altro anno senza giocare, adesso, tra i candidati per diventare il numero ‘9’ bianconero spunta anche Olivier Giroud un’operazione low cost per la Juve che pagherebbe la buonuscita al Chelsea con soli 5 milioni.

Intanto, De sciglio è un affare a parte. La Roma lavora sulla difesa, nel reparto centrale c’è l’accordo con il Verona per Marash Kumbulla, per la fascia le scelte sono ricadute sul terzino bianconero. Un’intesa di massima è stata raggiunta tra i club, la trattativa prevede un prestito con diritto di riscatto, se l’affare andrà in porto Mattia De Sciglio diventerà un nuovo giocatore giallorosso.

