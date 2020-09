Calciomercato Roma, il punto sulle trattative: da Smalling a Dzeko, passando per Milik e Izzo. Le ultime

La Roma continua a lavorare sia sul mercato in entrata che in uscita.

In casa giallorossa al momento tiene in banco la trattativa che riporterebbe alla corte di Paulo Fonseca Chris Smalling. L’esperto difensore classe ’89 resta ancora in attesa del via libera da parte del Manchester United per far ritorno nella capitale, con l’affare che – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – potrebbe chiudersi in maniera positiva già nelle prossime ore. Il centrale britannico andrebbe così a liberarsi dai Red Devils per una cifra complessiva di 12 milioni di euro, bonus facili inclusi. Chi potrebbe trasferirsi in quel di Roma è anche Armando Izzo, difensore di proprietà del Torino, in uscita dal club granata e in cerca di una nuova chance in Serie A. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve, per un’operazione da circa 22 milioni di euro, suddivisi tra prestito e diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo solo dopo che il difensore centrale napoletano avrà collezionato un certo numero di presenze .

Lasceranno con ogni probabilità la compagine giallorossa del neo patron Friedkin, invece, Juan Jesus e Rick Karsdorp, non considerati più al centro del progetto tecnico di Paulo Fonseca e con un futuro che li vedrebbe sempre più vicini a vestire la maglia del Genoa nella prossima stagione. Continua ad essere un rebus anche il futuro di Edin Dzeko: secondo le ultime indiscrezioni Roma e Napoli starebbero lavorando per trovare un punto di incontro nella trattativa che porterebbe Arek Milik a vestire la casacca capitolina, considerato il fatto che club di De Laurentiis non vuole assolutamente rischiare di perdere il polacco a parametro zero la prossima estate. L’attaccante ex Ajax , dal canto suo, avrebbe già trovato un accordo con la dirigenza giallorossa e sarebbe favorevole al trasferimento avendo il pieno gradimento della destinazione.

