Calciomercato Roma, asse caldo con il Genoa: Karsdorp e Juan Jesus nel mirino della dirigenza rossoblu

Il filo conduttore di mercato che collega la capitale e Genova sarebbe in queste ore tutt’altro che sottile. Il neo direttore sportivo del Grifone Daniele Faggiano vuole regalare al tecnico ex Cagliari Rolando Maran due rinforzi per puntellare al meglio il proprio reparto arretrato. Si tratta di Juan Jesus – difensore centrale con un passato all’Inter – e di Rick Karsdorp – laterale basso destro in forza ai giallorossi dal 2017 – entrambi fuori dai progetti tecnici di Paulo Fonseca e in uscita dal club del patron Friedkin. Se per il brasiliano classe ’91 la trattativa starebbe procedendo piuttosto spedita con l’ufficialità di questa attesa nelle prossime ore, per l’olandese rimane ancora qualche nodo da sciogliere.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, una base d’accordo tra Roma e Genoa sarebbe fissata su un prestito con diritto di riscatto da parte del club ligure, stessa formula concordata diverse settimane fa con l’Atalanta che tuttavia non ha poi portato a termine l’affare. Il mancato accordo tra l’entourage del giocatore e i bergamaschi, infatti, avrebbe contribuito ad un inserimento nella trattativa della società di Enrico Preziosi, convinta di riuscire a concludere in maniera positiva la trattativa già nelle prossime ore. Ottenuto il si del giocatore, che gradirebbe Genova come destinazione, adesso restano solo da limare alcuni dettagli economici tra i due club prima che il Genoa possa ricevere un altro rinforzo difensivo dal club giallorosso.

