Calciomercato Juventus, Zidane non si sbilancia: “Pogba al Real Madrid? Non dirò nulla”

La Juventus mette gli occhi su Paul Pogba.

In questa prima parte della stagione i bianconeri non sono riusciti ad assimilare totalmente la filosofia di gioco del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che in questa sessione invernale di calciomercato avrà bisogno di rinforzi di alto livello per riuscire a raggiungere i tre obiettivi stagionali: la vittoria del campionato, la conquista della Coppa Italia e il grande sogno della Champions League.

I bianconeri hanno ufficializzato l’acquisto di Dejan Kulusevski, che tuttavia continuerà a giocare con la maglia del Parma fino alla fine dell’attuale stagione. Per tale motivo la dirigenza della Juventus è alla ricerca di profili importanti per migliorare il reparto che attualmente sembra essere più in difficoltà, ossia il centrocampo: stando alle ultime indiscrezioni, Fabio Paratici sta cercando di elaborare una strategia per riportare a Torino Paul Pogba, che potrebbe essere perfetto per trovare l’equilibrio perfetto e consente a Sarri di schierare contemporaneamente Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Sul centrocampista francese ci sarebbe anche il Real Madrid, che da tempo è sulle sue tracce: il campione del Mondo in carica è infatti il grande desiderio del presidente Florentino Perez. Alla vigilia del match contro il Getafe valido per la Liga, il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane non si è però sbilanciato sul possibile arrivo di Pogba in Spagna: “Non risponderò su Pogba, non dirò nulla perché è un giocatore di un’altra squadra. Ciò che è più importante per lui è che torni presto a giocare visto l’infortunio: gli auguro il meglio” – ha detto in conferenza stampa l’allenatore.