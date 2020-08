Calciomercato Juventus, inizia la rivoluzione: 4 cessioni sul tavolo. Ecco chi può lasciare Torino…

In programma alcune cessioni in casa Juventus.

Dopo l’avvicendamento in panchina tra Maurizio Sarri e Andrea Pirlo – nuovo tecnico della Vecchia Signora – adesso il club bianconero lavora sul calciomercato in uscita. Con l’intento di attuare una massiccia rivoluzione della rosa, la dirigenza guidata dal patron Andrea Agnelli starebbe lavorando per risolvere i contratti di alcuni giocatori ritenuti ormai in esubero. Ecco allora che sul banco degli imputati compaiono su tutti i nomi di Gonzalo Higuain e Sami Khedira: l’attaccante argentino e il mediano tedesco, infatti, sono sempre più lontani dal progetto tecnico del nuovo allenatore e potrebbero porre fine alla loro storia con la casacca torinese già dai prossimi giorni.

Situazioni diverse ma destini che finiscono per combaciare, considerando sia le richieste contrattuali che la condizione fisica di entrambi i calciatori. Il Pipita – escluso qualche lieve acciacco – è stato bene per l’intera stagione, al contrario del campione del mondo classe ’87, out per infortunio ormai da dicembre scorso. Tali dinamiche non sono dunque da sottovalutare, tenendo comunque presente che la Juventus vorrebbe trovare un accordo di massima con entrambi. In uscita anche Mattia Perin – sul quale ci sarebbe l’interesse di Fulham e Atalanta -, e Daniele Rugani. Nella giornata di ieri, un incontro tra Paratici e l’agente dell’estremo difensore avrebbe approssimativamente delineato il suo futuro, mentre restano per il momento smentite le indiscrezioni della stampa inglese su un possibile passaggio del centrale ex Empoli all’Arsenal.

