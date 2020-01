Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund compra Emre Can: cifre e dettagli. Il suo sostituto…

La Juventus porta a termine una cessione importante.

Nelle ultime settimane si era diffusa l’indiscrezione di una trattativa in corso tra i bianconeri e il Borussia Dortmund per Emre Can, che con l’arrivo di Maurizio Sarri è praticamente rimasto inutilizzato per la maggior parte della stagione: il centrocampista tedesco ha infatti collezionato soltanto otto presenza in Serie A per un totale di 279 minuti.

Borussia Dortmund, il ds Zorc avvisa la Juventus: “Emre Can? Non c’è molto tempo, ma non è un segreto…”

Pochi minuti fa, secondo quanto riportato da Sky Sport, i due club hanno finalmente trovato l’accordo per la cessione del giocatore, arrivato due stagioni fa a Torino dal Liverpool a parametro zero: il club tedesco sborserà alla Juventus una cifra pari a 30 milioni totali (2 più 27 successivi, legati a conseguimento di obiettivi sportivi), per il prestito con obbligo di riscatto.

Una plusvalenza significativa per risanare le casse del club bianconero, che adesso dovrà decidere se rimpiazzare il centrocampista o chiudere la stagione con un uomo in meno: la sessione invernale di calciomercato chiuderà a breve, e potrebbe dunque non esserci il tempo necessario per portare a termine un acquisto importante.