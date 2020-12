Calciomercato Juventus, i bianconeri puntano Pogba: Bernardeschi e Dybala le pedine di scambio?

I commenti dell’agente Mino Raiola sul suo assistito Paul Pogba hanno riacceso gli interessi di parecchi club europei.

Manchester United, Solskjaer: “Pogba è concentrato, ha un obiettivo. Raiola? Vi dico la mia”

Tra le varie società interessate c’è anche la Juventus che sogna già da qualche tempo di riportare il francese in quel di Torino. Il Covid-19 sta incidendo in maniera decisa anche sul mondo del calcio, a dimostrarlo il valore dei cartellini dei calciatori che ha subito un’inflazione importante.

L’attuale calciatore in forza al Manchester United, in scadenza nel 2022, potrebbe lasciare i Red Devils e la società bianconera sarebbe interessato al suo profilo e vorrebbe intavolare una trattativa per arrivare al transalpino. Le cifre richieste dal club inglese sembrerebbero essere fuori portata, la Juventus starebbe studiando una strategia alternativa per arrivare al campione del mondo.

Due giocatori che vengono ritenuti sacrificabili sono Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. L’ex Fiorentina sta trovando poco spazio e in Inghilterra potrebbe finalmente vedere la luce in fondo al tunnel, l’argentino la situazione è ben più intricata.

Dybala a 360°: “Palermitani incredibili, per sempre grato alla città. Juventus? Adesso voglio la Champions”

La Joya ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha affermato che il suo agente non è ancora stato contattato dalla società bianconera per trovare un possibile accordo per il prolungamento del contratto. Bisognerà comunque vedere se Paulo Dybala sarebbe disposto a lasciare l’Italia per approdare nella squadra attualmente allenata da Solskjaer.