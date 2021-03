Cagliari-Juventus, Pirlo: “E’ stata una bella botta, CR7 è deluso. Ora serve orgoglio”. E su Dybala…

Parola ad Andrea Pirlo.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma domenica pomeriggio alla Sardegna Arena (fischio d’inizio alle ore 18): dal momento della sua squadra, reduce dall’eliminazione dalla Champions League, alle possibili scelte di formazione. Ma non solo…

“La squadra si sta riprendendo, è stata una bella botta. Ieri ci siamo allenati tutti insieme, domani sarà una partita importante soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions. Ci vorrà grande orgoglio. Come si riparte? Nella mia carriera ho vissuto parecchie situazioni analoghe, perché ho vinto tanto ma ho anche perso tanto. Domani dobbiamo ripartire perché abbiamo ancora partite di campionato da giocare e una finale di Coppa Italia da disputare, non è finita martedì la nostra stagione. Dipenderà da noi, dagli obiettivi che ci siamo prefissati”, sono state le sue parole.

CR7 E NON SOLO – “Come sta Ronaldo? Sta bene, è normale che sia deluso. Si è allenato bene e penso che abbia recuperato: domani può giocare. E’ normale ci siano voci dopo l’eliminazione. Lui è uno dei personaggi più importanti ed è normale che faccia parlare di lui. Come stanno gli altri acciaccati? Stanno tutti bene, hanno recuperato, a parte Demiral e Ramsey che hanno problemi fisici oltre a Dybala e Bentancur. Gli altri sono tutti a disposizione. Ronaldo può diventare meno centrale? No, il progetto intrapreso negli ultimi anni vedeva l’arricchimento con giocatori di una certa caratura. Impossibile fare una squadra con solo giovani, questo è stato il progetto iniziale e lo sarà anche per il futuro. Buffon giocherà domani? Non so se sarà possibile: non è al meglio e dovremo valutarlo ancora oggi pomeriggio”.

OBIETTIVI – “Se mi aspettavo queste delusioni? Quando inizi speri di vincere tutte le partite ma non è possibile. Non è come nei sogni, bisogna lavorare e aspettarsi che possano succedere anche sconfitte. Il nostro cammino non cambia, bisogna avere la fiducia e la consapevolezza. Noi siamo convinti di avere ancora un grande futuro davanti. Cosa manca alla Juve in Champions? Abbiamo commesso degli errori e quando li commetti in questa competizione capita di uscire. Dovremo prendere atto di questa eliminazione, degli errori fatti. Adesso abbiamo l’obiettivo del campionato”.

DA CHIELLINI A DYBALA – “Chiellini sta bene, è recuperato. Può starci che possa partire dall’inizio. Kulusevski può giocare in tanti ruoli, lo proveremo sicuramente in una posizione più centrale perché ha il fisico per farlo. Il malumore di Bonucci? E’ il malumore di chi vuole far parte della partita, lui mi aveva chiesto dieci minuti prima di uscire perché aveva i crampi. Non avendo a disposizione tanti slot ho preferito fare due cambi insieme. Dybala? Speriamo di averlo subito dopo la sosta. Non l’abbiamo mai avuto a disposizione e la sua assenza è stata pesante. Arthur? Avremo più tempo per farlo recuperare e gestire meglio il suo dolore. Vediamo domani come starà”, ha concluso Pirlo.