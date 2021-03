Cagliari-Juventus, Chiellini: “Abbiamo reagito sul campo, poche chiacchiere. Senatori in silenzio? Rispondo così”

Le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, dopo il successo della “Sardegna Arena”

Il centrale di difesa della Juventus, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport”, ha parlato così dopo la vittoria contro il Cagliari, maturata grazie alla tripletta siglata da CR7. Di seguito le parole del difensore bianconero.

“È sempre meglio vincere 3-0 che 3-1, ma abbiamo reagito. In questo momento dobbiamo parlare poco e fare sul campo, dobbiamo restare uniti e dimostrare di crederci fino alla fine. Bisogna dare continuità contro il Benevento. L’Inter? Con tutto il rispetto, noi dobbiamo pensare a noi stessi, loro fanno la corsa con loro stessi. Quando ci incontreremo alla penultima vedremo dove saremo, noi dobbiamo pensare a noi. I senatori non sono andati davanti ai microfoni dopo l’eliminazione dalla Champions League? Sono cose che dite anche voi… È andato a parlare chi ha fatto bene in quella partita. Oggi abbiamo risposto, se restiamo uniti possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Senza le coppe una settimana piena per preparare le gare? Abbiamo una settimana intera per poter lavorare, ci sarà anche la sosta… Prendiamo quel poco di positivo che ha provocato l’uscita dalla Champions“.