Cagliari- Juventus, Allegri: “Con l’Inter persa chance, voglio praticità. Dybala…”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della delicata sfida di campionato della Juventus sul campo del Cagliari di Mazzarri

"Siamo quarti perché meritiamo di esserlo, domenica sera abbiamo avuto un’occasione importante contro l'Inter ma non l’abbiamo sfruttata, il resto è aria fritta. Il meritare di vincere è una roba astratta, noi dobbiamo stare dentro la realtà. Domani sarà una partita complicata perché il Cagliari viene da una brutta sconfitta. E’ una squadra fisica e può venire fuori una brutta partita tecnicamente. Per noi contano i tre punti perché abbiamo la Roma a cinque e non possiamo correre il rischio di trovarci da un potenziale più otto sul quarto posto a un più due. Dobbiamo fare una grande partita, valuterò se giocare col centrocampo a due o a tre. Nel calcio puoi reagire solo in un modo, adattandoti alla partita successiva. Non si vince facile a Cagliari, domanibisogna prepararsi a un certo tipo di match. Bisogna essere pratici.Stiamo bene fisicamente e ci sono tutte le condizioni per fare una buona partita ma conterà molto la condizione mentale con cui affronteremo la gara. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, tutti devono dare il loro contributo per essere nelle prime quattro e giocare una finale di Coppa Italia. In questo momento bisogna essere solo concentrati sul campo e non pensare al calciomercato. Il nostro obiettivo è entrare tra le prime quattro ma con i tre punti è facile essere risucchiati, anche se con la Roma abbiamo il vantaggio degli scontri diretti. Però la condizione mentale può cambiare facilmente. La squadra fino a questo momento si è ben comportata, noi siamo mancati in attacco nelle nostre tre migliori partite, con Atalanta, Villarreal e Inter. Su questo bisogna lavorare per sfruttare al meglio le situazioni offensive. Rabiot si trova meglio in un centrocampo a due perché ha gamba e copre molto campo. Ha un motore diverso dagli altri, con l’Inter ha giocato bene anche tecnicamente, ha verticalizzato di più. Domani sera può essere la partita giusta per Bernardeschi, per Kean e per Vlahovic, deve esserla per tutti perché in questo momento non possiamo scherzare".