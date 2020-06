Bologna-Juventus, Sarri: “Ho parlato a lungo con CR7. Lite con Pjanic? Grande bufala”

Una vittoria per risollevare il morale.

Dopo la sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia, secondo trofeo perso nell’attuale stagione, la Juventus deve necessariamente ritrovare una vittoria per risollevare il morale e cercare di non perdere la vetta della classifica. Davanti ai bianconeri ci sarà però il Bologna di Sinisa Mihajlovic, una delle squadre più in forma e sorprendenti della stagione prima dello stop a causa della pandemia di Coronavirus.

Bologna-Juventus, Sarri: “Dobbiamo ritrovare la brillantezza. Infortuni? Non mi preoccupano”

Alla vigilia della sfida il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Perdere un trofeo è sempre pesante, dà delusione e amarezza. Però la situazione è questa, non possiamo massacrarci, dobbiamo voltare pagina. Pensare subito al prossimo obiettivo, ho chiesto questo ai giocatori. Non possiamo massacrarci su qualcosa che abbiamo perso e non possiamo rigiocare. Siamo in un post preparazione con le difficoltà che ne conseguono. Nell’immaginario queste partite sono importanti e conta solo il risultato, ma noi siamo in post preparazione. Speriamo di migliorare nei prossimi 10 giorni per tornare sui nostri livelli. CR7? Abbiamo parlato prima della partita col Milan, poi prima della finale, poi ieri. E’ un ragazzo che ha fatto 700 gol partendo defilato, chiaro che la sua preferenza sia quella. E’ normale. In finale ho chiamato i 3 che avevo scelto per giocare e ho parlato di ciò che dovevamo fare in campo. Poi anche loro hanno deciso di partire con Dybala più centrale. E’ un normale confronto dopo una partita importante. Ieri ho riparlato a lungo da solo con Cristiano, non si deve scalfire a livello di fiducia, al massimo entro una settimana tornerà ad essere il giocatore fantastico di sempre. E’ solo un fatto di attraversare un momento in cui dal punto di vista fisico, per forza di cose, non sei al massimo“.

Infine, Sarri ha smentito la notizia del litigio con Miralem Pjanic: “Una delle più grandi bufale della stagione. Ci parlo molto, è uno di quelli con cui ho maggior confronto dialettico e uno di quelli con cui ho il rapporto migliore. Non so da dove sia venuta fuori questa notizia. In Coppa Italia ha fatto come la squadra, ha iniziato bene e poi si è spento durante la gara. Come la squadra, non ho visto niente di particolare rispetto agli altri. Per domani vediamo come reagirà fisicamente e poi decideremo. In questo momento non abbiamo tantissime soluzioni. Khedira è fuori e Ramsey ha fatto solo 2-3 allenamenti, lo vedo a gara in corso e non sui 90 minuti ma vediamo cosa diranno i medici“.