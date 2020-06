Bologna-Juventus, Dybala: “Oggi non stavo bene, vi spiego cosa mi chiede Sarri”

La gioia di Paulo Dybala.

In occasione della ventisettesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Bologna e la Juventus, che si sono affrontati sul campo dello stadio Renato Dall’Ara: a trionfare sono stati i bianconeri grazie al calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo e il bellissimo gol di Paulo Dybala.

Bologna-Juventus, Bonucci: “Dovevamo dare una risposta a noi stessi. Sarri? Si è parlato troppo”

Al termine della sfida il numero dieci della Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua gioia per aver ritrovato la via del gol:

“Penso che le partite in Coppa Italia si possono interpretare in più modi. Se avessimo vinto contro il Napoli, tutti avrebbero detto che avevamo giocato bene. Non siamo stati brillanti ma a livello tattico abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto due partite che oggi ci hanno permesso di stare meglio. Siamo stati fermi tanto, dobbiamo ritrovare anche la fiducia. Oggi non mi sentivo benissimo, sono contento di aver fatto una grande partita. Quando sono stato fermo, ho cercato di rimanere in forma anche curando l’alimentazione. Grazie ai preparatori ho fatto un grande mini ritiro. Questa partita ci dà tanta carica per la prossima. Nella mia carriera ho giocato in tutti i ruoli dell’attacco. Cerco sempre di fare quello che mi chiede il mister e di trovarmi al meglio con i miei compagni. Parliamo spesso anche per capire dove ci troviamo meglio. Mi trovo bene con il mister, mi dà molta libertà. Mi chiede di andare in area, vuole che la riempiamo, anche se io per caratteristiche delle volte tendo a rimanere più dietro“.