Bologna-Juventus, Bonucci: “Dovevamo dare una risposta a noi stessi. Sarri? Si è parlato troppo”

La Juventus torna a vincere.

In occasione della ventisettesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra il Bologna e la Juventus, che si sono affrontati sul campo dello stadio Renato Dall’Ara. I bianconeri hanno trionfato 2 a 0 grazie ai gol di CR7 e Paulo Dybala, ritrovando la via del gol e la vittoria dopo le due brutte prestazioni in Coppa Italia con Milan e Napoli in finale.

Al termine del match il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua gioia per la vittoria ottenuta: “Era fondamentale, c’è poco da dire. Dovevamo dare una risposta a noi stessi: se siamo quelli di questa sera, ci toglieremo grandi soddisfazioni. Una squadra come la nostra deve essere fatta prima da grandi uomini che da grandi giocatori. La strada giusta è quella, con sacrificio e umiltà. Il rapporto della squadra con Sarri? Penso che fuori si sia parlato troppo, noi in questi casi dobbiamo fare quadrato e rispondere con i fatti come stasera. È normale che quando perdi, anche una finale, ti interroghi su quello che è successo. Abbiamo avuto un confronto e tracciato una strada, che oggi si è vista“.