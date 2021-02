Bayern Monaco, l’ex Juventus Douglas Costa: “Lite Agnelli-Conte? Bella storia ma ne resto fuori. Ibrahimovic-Lukaku? Rispondo così”

Douglas Costa parla dell’alterco, sgradevole e piuttosto aspro, tra Andrea Agnelli e Antonio Conte in occasione di Juventus–Inter.

L’eco della lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia è destinato a restare nelle memoria di entrambe le tifoserie, storicamente rivali, ma anche in quella degli addetti ai lavori. Intervenuto in un “room chat” sul nuovo social “ClubHouse”, Douglas Costa, attaccante in forza al Bayern Monaco – fresco vincitore del Mondiale per Club – di proprietà della Juventus, ha risposto ad alcune domande, come riporta “TuttoMercatoWeb” . Il calciatore brasiliano, in prestito al club bavarese, ha parlato dello scontro verbale tra il presidente della Juventus e l’allenatore dell’Inter, nel match di martedì sera. Di seguito le parole dell’attaccante carioca.

Bella storia. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi

Nel parallelismo d’obbligo, Douglas Costa ha poi parlato anche dell’altra lite andata in scena sempre in Coppa Italia, durante il match dei quarti di finale Inter–Mila tra Ibrahimovic e Lukaku.