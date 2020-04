Atletico Madrid, Morata fedele alla Juventus: “Io all’Inter? No, a Torino stavo da Dio”

La fedeltà di Alvaro Morata.

Nel 2014 arrivava in Italia un giovane attaccante spagnolo, che nel corso delle due stagioni avrebbe vestito la maglia della Juventus lasciando un segno indelebile nel cuore dei suoi tifosi. In appena due anni Alvaro Morata è riuscito a conquistare il popolo bianconero, soprattutto grazie alla suo contributo durante la cavalca in Champions League il primo anno di Massimiliano Allegri: in coppia con Carlos Tevez, il classe ’92 aveva trascinato con i suoi gol i bianconeri fino alla finale della competizione, persa poi contro il Barcellona.

Successivamente Morata ritornò nella squadra in cui era cresciuto come giocatore professionista, ossia il Real Madrid, ma dopo solo una stagione si trasferì al Chelsea per poi ritornare, durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, in Spagna nell’altra sponda della capitale, ossia in casa dell’Atletico.

Durante una diretta Instagram sul profilo del tennista Fabio Fognini, l’attaccante spagnolo ha ricordato i due anni trascorsi a Torino con i bianconeri, rimasti per sempre nel suo cuore: “A Torino mi sono trovato da Dio. Ogni volta che uscivo andavo nel bar dietro l’angolo di casa e tutti mi coccolavano sempre. Penso che comunque mi sarei trovato benissimo in tutte le città d’Italia. Ritorno? Ad Alice manca l’Italia, per questo quando abbiamo uno o due giorni liberi torniamo dalle sue parti, vicino a Milano“.

Fognini ha poi approfittato di alcune domande poste dai suoi follower per domandare a Morata se gli piacerebbe vestire la maglia dell’Inter, ma l’attaccante spagnolo ha declinato la proposta affermando di trovarsi bene con i Colchoneros: “Lascia perdere, io sono felice qui all’Atletico Madrid“. Una risposta sensata dal momento che Alvaro è un giocatore dell’Atletico Madrid, ma che è senza dubbio dovuta al legame tra Morata e la Juventus, considerando anche il suo rifiuto, alcuni anni fa, di ritornare in Italia per trasferirsi al Milan.