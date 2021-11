Serie C, Juve Stabia-Taranto: Bentivegna e Stoppa stendono i pugliesi. La classifica

Si chiude il sedicesimo turno del girone C di Serie C con il posticipo delle ore 21 tra Juve Stabia e Taranto. Pugliesi sconfitti per 3-2, in gol per le Vespe Bentivegna e Stoppa con una doppietta

Si chiude con il posticipo tra Juve Stabia e Taranto il sedicesimo turno del girone C di Serie C. Le Vespe battono per 3-1 i pugliesi e conquistano il quarto risultato utile consecutivo, in gol l'ex Palermo, Accursio Bentivegna, e Stoppa con una doppietta. Non bastano ai pugliesi le due reti di Giovinco.

Il fantasista ex rosanero porta in vantaggio i padroni di casa dopo undici minuti trasformando magistralmente un calcio di punizioni dalla lunga distanza. La prima frazione di gioco si conclude con le Vespe in doppio vantaggio, al minuto 33 ancora Bentivegna protagonista, scambio al limite con Donati, quest'ultimo appoggia per l'accorrente Stoppa che deve solo spingere in rete per il 2-0 gialloblu.

Nel secondo tempo il Taranto accorcia le distanze con Giovinco, che batte il portiere ospite con un colpo di testa preciso. Le speranze dei pugliesi durano però solamente un minuto, quando ancora Stoppa riceve ancora da uno scatenato Bentivegna e insacca alle spalle dell'estremo difensore tarantino per il nuovo doppio vantaggio dei campani. Al minuto 87 ancora Giovinco sigla la rete del 3-2 finale, che non basta al Taranto per rimettere in piedi la gara.

Di seguito la classifica aggiornata:

BARI 36

MONOPOLI 30

PALERMO 29

TURRIS 28

AVELLINO 27

CATANZARO 25

FOGGIA 24 (-4)

VIRTUS FRANCAVILLA 24

TARANTO 23

JUVE STABIA 22

CATANIA 22

PICERNO 20

CAMPOBASSO 18

PAGANESE 17

LATINA 17

MONTEROSI TUSCIA 16

FIDELIS ANDRIA 15

POTENZA 14

ACR MESSINA 12

VIBONESE 10