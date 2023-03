Pescara-Juve Stabia, Zeman: “Loro buona squadra. Ok Lescano, Rafia può fare il play”

“Il Pescara ha una buona base di partenza poi bisogna cercare di sviluppare qualche concetto. E questo aspetto tocca a me. Non voglio cambiare tanto a livello di formazione perché voglio valutare ancora le caratteristiche dei calciatori. In questi giorni mi hanno dimostrato di avere la voglia di migliorarsi, per me è importante. Se mi sono arrabbiato perché durante le partitelle in allenamento non concludevamo l’azione con un gol? E’ normale, il gioco è fatto per essere finalizzato. La Juve Stabia è una buona squadra, è stata per la maggior parte del campionato dietro al Pescara al quarto posto. Lescano sta bene, ha certe caratteristiche che dobbiamo sfruttare al meglio. Bucaro, il mio secondo, lo conosce bene. Da lui secondo me ci si aspetta di più di quello che può dare, io ovviamente spero che possa dare anche di più. Per la formazione devo riflettere perché abbiamo anche sei diffidati. Rafia può fare il play o la mezzala, Desogus e Cuppone potrebbero anche giocare come punte centrali”.