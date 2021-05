Juve Stabia, un siciliano sulla strada del Palermo: Erasmo Mulè sfida il suo passato

Sei giorni e sarà Juve Stabia-Palermo.

Non una partita come le altre per Erasmo Mulè, quella in programma mercoledì 19 maggio alle ore 17.30 allo Stadio “Menti”. Il giovane difensore originario di Alcamo, con un passato poco fortunato tra le file del Palermo e il cui cartellino è di proprietà della Juventus, si appresta a sfidare la squadra di Giacomo Filippi.

Il classe 1999 aveva appena sette anni quando entrò per la prima volta al “Renzo Barbera” con suo padre Lorenzo. “Ho iniziato a giocare a pallone per strada. Entrai per la prima volta in uno stadio con mio padre in occasione di una partita del Palermo. E fu amore a prima vista”, ha raccontato qualche tempo Mulè, intervistato ai microfoni de “La Repubblica”. Dopo aver vestito per un breve periodo la maglia rosanero con gli Allievi Nazionali, il centrale è passato al Trapani. Le prestazioni offerte in maglia granata non sono di certo passate inosservate. E il Palermo provò a riacquistarlo. Mulè, però, ha scelto la Sampdoria, senza giocare nemmeno un minuto.

Poi, la chiamata dalla società bianconera. “Inizialmente credevo fosse uno scherzo. Poi ho fatto i salti di gioia. Ho avuto modo di allenarmi con campioni del calibro di Ronaldo, Higuain, Dybala, Buffon, Bonucci e Chiellini, grandi professionisti e grandi persone da cui puoi solo imparare”, le sue parole. Dopo un anno in bianconero e aver conquistato con la maglia dell’Under 23 il suo primo trofeo, vincendo la Coppa Italia di Serie C, la Juventus ha deciso di mandarlo in prestito alla Juve Stabia.

Mercoledì, dunque, “i destini di Mulè e del Palermo si incroceranno di nuovo”.