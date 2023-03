Juve Stabia, ufficiale l’esonero di Pochesci: l’ex Palermo Novellino il sostituto

E' risultato fatale il ko interno per 1-3 della Juve Stabia contro il Latina di Daniele Di Donato nel girone C di Serie C. La sconfitta contro i nerazzurri è costata la panchina a mister Sandro Pochesci .

La Juve Stabia ad oggi è piazzata all’undicesimo posto in graduatoria nel girone C di Serie C. L’obiettivo di proprietà e dirigenza è quello di ottenere il pass per i playoff. Il compito passa nelle mani di Novellino.