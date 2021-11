Juve Stabia, patron Langella: “Playoff nel mirino, risaliamo la classifica”

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha toccato diversi temi, dal cambio di allenatore in corsa all'obiettivo playoff

La Juve Stabia dopo un avvio di campionato complicato sta provando a risalire la china per unirsi alle squadre in corsa per i playoff. Andrea Langella, patron della compagine campana, è intervenuto ai microfoni di "OttoChannel", in cui si è detto fiducioso per le prossime gare delle Vespe. Tanti i temi affrontati dal numero uno stabiese, dal cambio di allenatore all'obiettivo playoff per questo campionato. Di seguito le dichiarazioni di Langella: