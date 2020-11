Juve Stabia-Palermo, l’ex Bentivegna in campo al “Menti” dal primo minuto? Le ultime

Poco più di tre ore e sarà Juve Stabia-Palermo, match in programma alle ore 15 allo Stadio “Romeo Menti”.

In occasione della sfida contro gli uomini di Roberto Boscaglia, il tecnico Pasquale Padalino potrebbe concedere una chance a chi fin qui ha trovato meno spazio. Nel dettaglio, secondo quanto riportato da ‘Cronache di Napoli’, Bovo, Vallocchia, Fantacci e l’ex Bentivegna – cresciuto calcisticamente nel Palermo, col quale ha debuttato anche in Serie A – sarebbero i maggiori indiziati ad indossare una maglia da titolare dal primo minuto, “volendo dar credito ad una rotazione di effettivi che si rende necessaria per affrontare al meglio i numerosi confronti previsti da questo finno periodo di appuntamenti agonistici”, si legge.

Per questo motivo, il 4-3-3 proposto contro il Bari, potrebbe cedere il posto al 3-4-2-1. La compagine gialloblù, reduce dalla sconfitta mal digerita contro i pugliesi, proverà certamente a riscattarsi ed a rilanciare le proprie ambizioni di classifica.