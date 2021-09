Juve Stabia, Novellino sfida il Palermo: “Ora puntiamo a vincere anche al Menti”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Juve Stabia al termine del match vinto contro il Latina grazie alla rete al minuto 42 di Felice Evacuo

"Amo giocare in questo modo, al Francioni ho deciso di optare per il 3-5-2 puntando sul contributo dei calciatori navigati. Ringrazio in tal senso la società per avermelo consentito, anche se tengo a sottolineare che il progetto giovani proseguirà come da linea sposata in estate". Lo ha detto Walter Novellino. Diversi i temi trattati dal tecnico della Juve Stabia al termine del match contro il Latina: dalla prestazione offerta dalla compagine gialloblù in occasione della sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C, al prossimo impegno ufficiale con il Palermo. La sfida contro gli uomini di Giacomo Filippi è in programma lunedì sera allo Stadio "Romeo Menti".