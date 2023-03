Juve Stabia, Novellino: “Ho detto subito sì, Castellamare nel cuore. In Serie C…”

Parola a Walter Novellino. E' già scattata ufficialmente la seconda esperienza dell'ex Palermo alla guida delle Vespe, dopo quella dell'anno scorso terminata in un doppio esonero. Il tecnico nativo di Montemarano nella giornata di oggi è intervenuto in sede di conferenza stampa di presentazione, sua e della sfida di domani nella quale la Juve Stabia affronterà il Potenza. Match valido per la 34a giornata del girone C di Serie C. Di seguito, le sue parole: