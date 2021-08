Juve Stabia, l’ex Palermo Bentivegna: “Orgoglioso del gol, ho voglia di riscatto”

Le dichiarazioni rilasciate dell'esterno offensivo della Juve Stabia, Accursio Bentivegna, autore della rete dell'1-1

Prima di campionato per la Juve Stabia che ieri, domenica 29 agosto, ha affrontato in trasferta la Fidelis Andria, al ritorno tra i professionisti dopo tre stagioni di militanza in Serie D. Uno a uno. E' questo il risultato finale maturato fra le mura dello Stadio "Degli Ulivi" in occasione della prima giornata del Girone C di Serie C: ad aprire le marcature al minuto 2 Giacomo Casoli, con gli ospiti che hanno poi pareggiato i conti al 28' con Accursio Bentiveglia.