Juve Stabia, il club campano volta pagina: esonerati Fabio Caserta e il ds Polito, ora l’ex Palermo…

La Juve Stabia ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico, Fabio Caserta.

Nonostante il contratto in essere con scadenza a giugno 2021, Il club campano ha scelto di non rinnovare la fiducia all’allenatore che, dopo un inizio scoppiettante di campionato, ha terminato la stagione con la retrocessione in C delle Vespe. La compagine stabiese è incappata in una stucchevole serie di risultati negativi nel post lockdown, crollando sotto il profilo delle prestazioni e dei risultati alla ripresa del campionato dopo la sosta forzata figlia della pandemia da Covid-19. Fabio Caserta è stato a lungo tra i profili in cima alle gerarchie del binomio dirigenziale rosanero composto da Sagramola e Castagnini in qualità di possibile nuovo allenatore del Palermo edizione 2020-2021. Dopo i primi positivi contatti tra le parti, tra la crisi di risultati della compagine campana, suo malgrado coinvolta nella lotta salvezza, unitamente a qualche incomprensione, ha progressivamente fatto scemare la candidatura dell’ex centrocampista di Lecce e Catania. La rottura definitiva tra Caserta e la Juve Stabia potrebbe adesso ribaltare nuovamente lo scenario e rilanciare le quotazioni del tecnico calabrese in ottica Palermo. I prossimi giorni in tal senso potrebbero rivelarsi decisivi. La dirigenza campana ha anche contestualmente ufficializzato il licenziamento del direttore sportivo Polito, di seguito il comunicato della società.