Juve Stabia, Cinaglia: “Palermo? Si prepara da sola, faremo di tutto per vincere”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore centrale della Juve Stabia al termine del match contro il Latina

⚽️

Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato mercoledì pomeriggio allo Stadio "Francioni" di Latina. Una vittoria, quella conquistata dalla Juve Stabia in occasione della sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C, centrata grazie alla rete messa a segno al minuto 42 da Felice Evacuo. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, il difensore gialloblù Davide Cinaglia ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra. Ma non solo; il centrale classe 1994 si è espresso anche in vista del match contro il Palermo, in programma lunedì sera al "Romeo Menti".

"Vincere fuori casa fa sempre piacere, riuscirci giocando bene è ancor più bello. L’unico rammarico è non essere riusciti a chiudere prima la partita, anche se ci siamo difesi bene non correndo grossi rischi. Abbiamo giocato alla grande e andiamo via col bottino pieno: una cosa importantissima per la nostra classifica e il prosieguo del nostro campionato. Nella difesa a 3 mi esalto, ma sono pronto a giocare ovunque voglia il mister", le sue parole.

"Fisicamente non sono ancora al 100% delle mie possibilità. Ho preso il Covid e le tante partite che ho saltato non mi hanno aiutato. Giocando con continuità riuscirò ad essere presto al top. Ora il Palermo? Quella col Palermo è una gara che si prepara da sola, giocheremo davanti al nostro pubblico e faremo di tutto per vincerla, per dare ancora più valore al campionato che stiamo facendo", ha concluso Cinaglia.