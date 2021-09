Juve Stabia-Avellino, Novellino: “Buon pareggio contro una signora squadra”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Juve Stabia al termine della sfida contro l'Avellino di mister Braglia

"I ragazzi hanno offerto una prestazione positiva contro una squadra costruita per vincere il campionato". Lo ha detto Walter Novellino. Diversi i temi trattati dal tecnico dell'Avellino, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro l'Avellino, terminata con il risultato di 0-0: dalla prova offerta dai padroni di casa in occasione della seconda giornata del Girone C di Serie C, alle condizioni di Umberto Eusepi, uscito anzitempo dal campo per un problema alla spalla.

"Il pareggio è un ottimo risultato anche se siamo consapevoli che avremmo potuto osare un po’ di più. Il derby in sé mi è piaciuto, l’Avellino è stato abile nell’impedirci di giocare la palla come avremmo voluto. Dopo questa partita sono ancora più convinto che potremo dire la nostra quando la condizione atletica sarà al top e acquisiremo maggiore serenità in fase di palleggio. Il campionato è lungo, ci sarà da battagliare", le sue parole.

"Eusepi? Nei prossimi giorni valuteremo le sue condizioni, poi spetterà al ds Rubino decidere se sarà o meno il caso di sostituire Gomez in organico. Io mi concentro sul campo e sulla bontà di una rosa che, contro l’Avellino, ha giocato con 4 under senza accusare nessuna difficoltà. Nella prima mezz’ora l’attacco avrebbe dovuto alzare maggiormente il baricentro della squadra, poi alla distanza siamo riusciti a trovare le giuste misure. Ringrazio in tal senso i tifosi per il sostegno garantitoci per tutta la gara, dispiace solo non essere riusciti a regalare loro la vittoria".

"Juve Stabia e Avellino sono due squadre che stanno bene. L'Avellino è una squadra forte, allenata da un bravo allenatore. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni. Non abbiamo rimpianti, abbiamo incontrato una signora squadra. Abbiamo fatto una buona prestazione ma potevamo fare meglio. Il campionato è ancora lungo, non si può giudicare nessuno perché siamo alle prime giornate. La condizione fisica non è ancora ottimale", ha concluso.