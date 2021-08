Fidelis Andria-Juve Stabia 1-1, Novellino: “Ci è mancato un pizzico di fortuna”

Le dichiarazioni rilasciate da Walter Novellino, tecnico della Juve Stabia, al termine della sfida contro la Fidelis Andria

"Rivolgo i miei complimenti ai ragazzi per la prestazione. Hanno reagito con determinazione al gol ingenuo subito a freddo. Ci è mancato un pizzico di fortuna, abbiamo costruito diverse opportunità da rete non trovando la via del raddoppio. Ci teniamo comunque ben stretto questo punto ottenuto alla prima partita, non è mai semplice debuttare in campionato. Il derby con l’Avellino? Abbiamo una settimana per prepararlo", sono state le sue parole.

"Le sostituzioni si fanno quando si è in difficoltà, il collettivo ha risposto bene sia sul piano atletico, sia tattico, spingendomi a cambiare poco. Se a questo aggiungiamo che le alternative erano rappresentate da ragazzi che sono reduci da un brutto momento personale, la mia decisione è presto spiegata. Ho scelto Della Pietra sin dal primo minuto alla luce delle indicazioni datemi durante gli allenamenti e sono felice della prestazione offerta. Per Gomez non si tratta di una bocciatura, avrà le sue opportunità. Per quanto concerne il portiere, Sarri è un giovane dalle grandi qualità. Per Russo, come per tutti, ci sarà sicuramente spazio durante la stagione. Disponiamo di una buona rosa che la società sa come completare entro martedì", ha concluso Novellino.