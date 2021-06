Turchia-Italia, Chiellini: “C’è la giusta follia, strano giocare la prima gara”

Le parole del difensore dell'Italia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Turchia

"È ancora più strano giocare l'inaugurazione. Se inizi vedendo altre gare è forse passata ma vale per noi e per loro. Sarà una grande serata piena di emozioni, la vivremo come ha detto il mister: con la spensieratezza di un gruppo che vive con professionalità e un pizzico di follia necessaria per fare qualcosa di grande".