Sensi, nuovo stop e niente Europei. Lo sfogo della fidanzata: “Vi auguro…”

La fidanzata del centrocampista ha risposto agli haters che hanno attaccato Sensi dopo l'infortunio recentemente subito

Lascia il ritiro della Nazionale il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi : appena convocato dal ct dell' Italia Roberto Mancini, in vista dell'inizio dei prossimi Europei . Il centrocampista è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare agli adduttori riacutizzatosi durante l'ultimo allenamento con gli Azzurri. A sostituirlo sarà Matteo Pessina, inizialmente impiegato solo come riserva. Una vera e propria beffa per il classe '95, tormentato ancora una volta dai guai fisici, e bersagliato inoltre sui social per il nuovo infortunio.

Non è tardata ad arrivare la reazione della fidanzata Giulia Amodio che, tramite social, ha voluto rispondere ai tanti sgradevoli commenti ricevuti in questi giorni dal centrocampista: "È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così: stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante, allo stesso tempo. Una cosa ve la auguro: che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro, ma perché possiate rendervi conto di quanto siate incredibilmente stupidi)", ha scritto lady Sensi attraverso le sue storie di Instagram.