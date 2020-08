Sassuolo, Caputo entusiasta: “Convocazione in Nazionale? Sto studiando una nuova birra”

Soddisfazione in casa Sassuolo per la convocazione in Nazionale di Francesco Caputo.

L’attaccante nativo di Altamura nella stagione appena conclusasi ha totalizzato 36 presenze e messo a segno ben 21 reti, traguardo che gli ha permesso di conquistare un posto nell’Italia di Mancini. Il commissario tecnico azzurro ha infatti diramato le convocazioni in vista dei prossimi impegni della Nazionale in Nations League. Obiettivo dunque raggiunto per l’attaccante neroverde che, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sto studiando coi miei soci una nuova birra per festeggiare la convocazione in Nazionale. È stata una sensazione indescrivibile, andare in Nazionale era il mio sogno e questo traguardo è merito ovviamente anche dei miei compagni e di tutto il Sassuolo. Sono carico e voglio dedicare la convocazione a tutti coloro che mi sono stati sempre vicini. Se Squinzi fosse ancora qui con noi, anche lui sarebbe fiero di questa chiamata. Come squadra siamo contenti di ciò che abbiamo fatto e di sicuro possiamo ancora migliorare in alcuni dettagli e in alcune situazioni di gioco, mister De Zerbi ha ragione. Se riusciamo a mantenere questo gruppo coeso e compatto, per me abbiamo tutto per continuare a fare bene e a crescere ulteriormente”.