Roma, l’infortunio e la verità di Zaniolo: “Smettere di giocare a calcio? Ora parlo io”

Patrimonio tecnico inestimabile del movimento calcistico italiano. Gioiello della Roma e della Nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini.

Nicolò Zaniolo ha incantato tutti gli amanti del calcio per l’eleganza, lo stile, l’efficacia delle sue giocate. Vere e proprie magie, intrise di talento e genio calcistico, dispensate all’interno dei confini del rettangolo verde. Il fato ha giocato un brutto scherzo all’ex Inter e Fiorentina, il centrocampista offensivo giallorosso ha subito l’ennesimo grave infortunio a sei mesi dal primo crack al ginocchio. Lo scontro traumatico di gioco nel corso della sfida di Nations League tra Olanda e Italia è costato caro al ragazzo, che adesso sarà nuovamente costretto ad un lungo stop prima di tornare a calcare il terreno di gioco.

Carattere, determinazione, tenuta mentale e nervosa, per completare al meglio il percorso riabilitativo dopo l’intervento e recuperare gradualmente la migliore condizione. Zaniolo è perfettamente consapevole di ciò che l’aspetta, come conferma nel cosro di un’intervista concessa al “Corriere dello Sport”.

“All’inizio non ho avuto il tempo di pensare, poi più tardi mi sono detto, oh no! Di nuovo. Mi tocca ricominciare da capo. So già tutto e che sarà dura, ma voglio pensare che sarà un’esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia. Non ho mai pensato di smettere, neppure quando ho capito che cosa mi era capitato, di nuovo. Mi faccio forza, anche se non sempre riesco a trattenere il malumore. Poi diciamo che ho finito le ginocchia, ho già pagato un conto salatissimo con la sfortuna“.

VIDEO, Zaniolo e l’infortunio in Nations League: l’ora della verità, Nicolò arriva a Villa Stuart per il controllo al ginocchio

VIDEO Olanda Italia, Zaniolo e l’infortunio shock: contrasto, smorfia di dolore e reazione. Guarda le immagini