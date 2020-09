Olanda-Italia, Insigne: “Prestazione di grande qualità. Locatelli e Barella top, l’infortunio di Zaniolo…”

L’Italia di Roberto Mancini si impone sull’Olanda in Nations League e consolida il primo posto nel proprio girone.

Gli azzurri hanno vinto con merito, denotando coraggio, personalità ed indole propositiva. Prestazione di livello, mentalità, audacia e lunghi tratti all’insegna del buon calcio. Visibilmente gratificato dalla performance offerta in campo dall’Italia è certamente Lorenzo Insigne, uno dei protagonisti della sfida contro gli Orange.

“Abbiamo fatto una grande prestazione, giocando con personalità. Il mister ci aveva chiesto di esprimere il nostro gioco, e ci siamo riusciti. Siamo tutti contenti per questa prestazione. È vero che siamo stati più pericolosi a sinistra, ma da destra sono stati bravi a farla girare dalla nostra parte. Dalla sinistra è arrivato il gol-vittoria. Potevamo fare qualche gol in più, ma a volte ci abbassavamo troppo e la porta era troppo lontana. Siamo stati bravi a uscire anche sotto pressione, la cosa più importante era vincere. Abbiamo fatto tutti i complimenti a Locatelli, ha fatto una prova di personalità. Ha margine di miglioramento, è giusto che il mister gli dia fiducia, perché in queste partite può crescere. Barella è giovane ma si può dire che sia un veterano. Corre per tre, ha fatto una grande prestazione come tutti. Dispiace per Zaniolo, spero non sia nulla di grave. Gli siamo vicini e gli dedichiamo questa vittoria“.