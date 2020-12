Nations League, sorteggio Final Four: l’Italia pesca la Spagna. Data e dettagli

Sarà la Spagna l’avversario dell’Italia di Mancini nella prima semifinale di Nations League.

Si tratta di una gara a secca che andrà in scena a “San Siro” il prossimo 6 ottobre 2021. Chi passerà tra le due compagini giocherà la finale quattro giorni dopo. L’altra semifinale sarà quella tra Belgio e Francia, in programma il 7 ottobre all’Allianz Stadium di Torino. La finale e la sfida per il terzo posto si giocheranno domenica 10 ottobre.

L’Italia si è qualificata alle Final Four vincendo il gruppo 1 della Lega A, conquistando 3 vittorie e 3 pareggi.