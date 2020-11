Nations League, Italia-Polonia: fischietto affidato al francese Turpin

E’ tutto pronto per Italia-Polonia.

Ultimi impegni nel 2020 per gli azzurri che, domenica 15 novembre, scenderanno in campo per affrontate la Polonia al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Eccezionalmente a guidare l’Italia, non ci sarà Roberto Mancini – trovato positivo al Covid-19, ma Alberico Evani. Ad arbitrare la gara, dove le due squadre si giocheranno del primato nel gruppo A, di Nations League sarà Clement Turpin. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Gringore e dal quarto uomo Schneider.