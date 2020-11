Nations League, Bosnia-Italia: Berardi in campo dal 1′, centrocampo confermato. Le formazioni ufficiali

L’Italia alla prova finale di Nations League contro la Bosnia.

Gli azzurri affronteranno la nazionale bosniaca, più che decimata dal Covid, nell’ultima uscita del torneo. In caso di vittoria gli uomini guidati momentaneamente da Chicco Evani vincerebbero il proprio raggruppamento e inoltre giocherebbero le Final Four in casa. Di seguito le formazioni ufficiali.

BOSNIA (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Gojak; Tatar, Prevljak, Krunic. Ct: Bajevic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. Ct: Evani