Nations League, Bosnia-Italia 0-2: azzurri sul velluto, primo posto e Final Four in casa

L’Italia supera agilmente in trasferta la Bosnia e conquista il primato nel girone di Nations League.

Gli azzurri guidati anche questa sera da Alberico Evani, il ct Mancini è ancora positivo al Covid, hanno archiviato la pratica bosniaca con un 2-0 e tanto spettacolo. Solita prestazione maiuscola da parte della Nazionale che è andata in vantaggio al 22′ con un gran gol di Belotti al volo su servizio perfetto di Insigne. Il raddoppio italiano porta la firma di Domenico Berardi che ha siglato con una perfetta mezza rovesciata dall’interno dell’area di rigore su imbeccata precisa fornitagli da Locatelli. Vittoria importante per l’Italia che chiude il proprio girone di Nations League al primo posto con 12 punti e giocherà le Final Four della competizione in casa, a farle compagnia ci saranno Belgio, Francia e Spagna.